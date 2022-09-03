Офис Гутерриша ответил на письмо постпреда РФ по вопросу виз в США

Генсек ООН Антониу Гутерриш находится в тесном контакте с Вашингтоном и Москвой по визам для российской делегации. Таким образом офис Гутерриша ответил на письмо постпреда России при ООН Василия Небензи, заявившего, что никто из российской делегации пока не получил американскую визу для участия в сессии Генассамблеи.

"Генеральный секретарь ООН и другие высокопоставленные представители организации остаются в тесном контакте с принимающей стороной и соответствующими миссиями при ООН, включая миссию Российской Федерации, по вопросам касательно соглашения между США и ООН о штаб-квартире", — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Как отметили в организации, сейчас её сотрудники поддерживают связь с американской миссией по визам для делегаций на предстоящие мероприятия в штаб-квартире ООН.