Зеленский заявил о продолжении работы по запрету въезда россиян на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский дал ответ на петицию с призывом запретить россиянам въезд на территорию страны в течение 50 лет. Петиция, появившаяся на его сайте ранее, набрала необходимые для ответа 25 тысяч подписей.

Украинским властям, по словам Зеленского, предложено "продолжить соответствующую работу" с учётом необходимости "защиты национальных интересов". В ответе президента отмечается также, что он "последовательно поддерживает шаги, направленные на усиление режима осуществления контроля за въездом граждан России на территорию Украины".

"В развитие поддержанной электронной петиции "Ввести визовый режим для граждан РФ" постановлением Кабинета министров Украины от 17 июня прекращается действие соглашения о безвизовых поездках граждан Украины в Российскую Федерацию и вводятся временные ограничения на пересечение государственной границы Украины гражданами Российской Федерации — жителями приграничных регионов Российской Федерации. Визовый режим с Россией действует с 1 июля 2022 года", — гласит ответ украинского лидера.

Зеленский сообщил, что украинскому правительству предложено продолжить соответствующую работу с учётом развития ситуации и "необходимости защиты национальных интересов государства".