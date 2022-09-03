Посольство опровергло домыслы США об украинских беженцах в России
Посольство России в Вашингтоне заявило, что Москва создаёт все необходимые условия для размещения украинских беженцев. Российские власти также направляют им материальную помощь.
Пресс-служба диппредставительства в своём телеграм-канале сообщила: ведомство обратило внимание на то, как правозащитники США продолжают раскручивать обвинения в адрес России по поводу нарушений международного гуманитарного права в ходе спецоперации на Украине и злоупотреблений по отношению к мирным гражданам.
"Решительно отвергаем эту клевету, цель которой — дискредитировать российских военнослужащих, защищающих жителей Донбасса от развязанного Киевом геноцида", — говорится в заявлении посольства.
Российские дипломаты подчёркивают, что Москва неукоснительно соблюдает положения Женевских конвенций 1949 года. Для размещения беженцев создаются все условия. В дипмиссии напомнили, в частности, что в качестве единовременной материальной помощи беженцам уже выплачено свыше 6,5 млрд рублей. В соответствии с поручением президента Владимира Путина на ежемесячные платежи до конца 2022 года будет выделено еще 10,5 млрд рублей.
Согласно заявлению посольства, сведения о давлении на украинцев ради "сфабрикованных показаний" против ВСУ — это очередная попытка оправдать киевские власти. Это происходит на фоне того, как международное сообщество "узнает всё больше правды об истинном лице режима" украинского президента Владимира Зеленского, заявляют дипломаты.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах из-за большого наплыва украинских беженцев многие из них вынуждены ночевать прямо на улице. Об этом сообщает немецкий телеканал Das Erste. Такая ситуация сложилась из-за центра по приёму беженцев, который не справляется с потоком людей.
ТАС / AP / Carolyn Kaster