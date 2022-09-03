Посольство опровергло домыслы США об украинских беженцах в России

Посольство России в Вашингтоне заявило, что Москва создаёт все необходимые условия для размещения украинских беженцев. Российские власти также направляют им материальную помощь.

Пресс-служба диппредставительства в своём телеграм-канале сообщила: ведомство обратило внимание на то, как правозащитники США продолжают раскручивать обвинения в адрес России по поводу нарушений международного гуманитарного права в ходе спецоперации на Украине и злоупотреблений по отношению к мирным гражданам.

"Решительно отвергаем эту клевету, цель которой — дискредитировать российских военнослужащих, защищающих жителей Донбасса от развязанного Киевом геноцида", — говорится в заявлении посольства.

Российские дипломаты подчёркивают, что Москва неукоснительно соблюдает положения Женевских конвенций 1949 года. Для размещения беженцев создаются все условия. В дипмиссии напомнили, в частности, что в качестве единовременной материальной помощи беженцам уже выплачено свыше 6,5 млрд рублей. В соответствии с поручением президента Владимира Путина на ежемесячные платежи до конца 2022 года будет выделено еще 10,5 млрд рублей.

Согласно заявлению посольства, сведения о давлении на украинцев ради "сфабрикованных показаний" против ВСУ — это очередная попытка оправдать киевские власти. Это происходит на фоне того, как международное сообщество "узнает всё больше правды об истинном лице режима" украинского президента Владимира Зеленского, заявляют дипломаты.