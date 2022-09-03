Ведущий японский концерн передумал строить завод в Подмосковье
NHK: Японская компания Hino Motors сообщила об отказе строить завод в Химках
Японская компания Hino Motors, известная по производству автобусов и грузовой техники, решила не строить завод в Химках. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NHK.
Журналисты выяснили, что отказ связан с налоговыми проблемами и задержками в графике. Они отдельно подчёркивают, что решение Hino Motors не имеет прямой связи с событиями на Украине.
Разрешение на строительство завода в Химках было получено Hino Motors в 2018 году. Суммарный объём инвестиций в проект должен был составить порядка миллиарда рублей.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Япония не желает выходить из российских энергетических проектов, опасаясь того, что место Токио займут другие крупные мировые игроки. Кроме того, в Министерстве экономики, торговли и промышленности страны считают, что такой шаг спровоцирует рекордный рост цен на сырьё.
ТАСС / Zuma