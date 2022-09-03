Ведущий японский концерн передумал строить завод в Подмосковье

Японская компания Hino Motors, известная по производству автобусов и грузовой техники, решила не строить завод в Химках. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NHK.

Журналисты выяснили, что отказ связан с налоговыми проблемами и задержками в графике. Они отдельно подчёркивают, что решение Hino Motors не имеет прямой связи с событиями на Украине.

Разрешение на строительство завода в Химках было получено Hino Motors в 2018 году. Суммарный объём инвестиций в проект должен был составить порядка миллиарда рублей.