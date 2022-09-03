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3 сентября, 02:18

Заёмщикам для получения кредита посоветовали держать в банке счёт

Эксперт Переславский перечислил способы облегчить себе получение кредита

Банк может повысить требования при отсутствии у заемщика кредитной истории или даже отказать в займе. Есть способы избежать этого, заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. О факторах, способствующих одобрению кредита, специалист рассказал в беседе с агентством "Прайм".

"Постоянный и достаточно высокий доход, средства на счетах и в депозитах этого же банка или выписка из другой кредитной организации, а также наличие поручителей", — перечислил варианты Переславский.

Для получения займа будет важным также закрыть все текущие задолженности. А улучшению кредитной истории помогут регулярные выплаты по новому займу, советует эксперт.

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Переславский проинформировал также, что срок хранения кредитной истории — семь лет. Её можно проверить через Банк России или "Госуслуги".

Ранее сообщалось, что депутаты внесли в Госдуму законопроект, призванный защитить права тех россиян, которые вместе с наследством получают требования оплатить кредиты умерших родных. В каких случаях платить не придётся, разбирался Лайф.

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ТАСС / Ярослав Чингаев

Дмитрий Алексиевич

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