Заёмщикам для получения кредита посоветовали держать в банке счёт

Банк может повысить требования при отсутствии у заемщика кредитной истории или даже отказать в займе. Есть способы избежать этого, заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. О факторах, способствующих одобрению кредита, специалист рассказал в беседе с агентством "Прайм".

"Постоянный и достаточно высокий доход, средства на счетах и в депозитах этого же банка или выписка из другой кредитной организации, а также наличие поручителей", — перечислил варианты Переславский.

Для получения займа будет важным также закрыть все текущие задолженности. А улучшению кредитной истории помогут регулярные выплаты по новому займу, советует эксперт.

Переславский проинформировал также, что срок хранения кредитной истории — семь лет. Её можно проверить через Банк России или "Госуслуги".