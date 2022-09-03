В ФРГ заявили, что скоро будут готовы к прямому вооружённому конфликту с Россией

Германия, поставляя оружие Киеву, уже "фактически находится в войне" с Россией, об этом заявил бывший главред Junge Welt Арнольд Шёльцель. В своей колонке для этой газеты он написал, что в будущем ФРГ может перейти к прямому вооружённому конфликту с Москвой.

"ФРГ находится на пути к беспримерному перевооружению. Вооружившись до зубов, Германия может перейти к следующему шагу — к войне с Россией, в которой ФРГ уже фактически участвует поставками оружия на Украину", — пишет журналист.

В начале недели немецкий канцлер Олаф Шольц во время выступления в Праге заявил, что военные способности Евросоюза необходимо расширить. Как утверждает Шёльцель, украинский конфликт уже используется только лишь как предлог для милитаризации — сам же процесс, по его словам, начался уже давно. Он привёл в пример бюджет бундесвера, который растёт с 2015 года. Напомнил автор и о приобретении американских F-35, способных нести атомные бомбы — эта инициатива принадлежала ещё кабинету Ангелы Меркель.

Власти Германии планируют осуществить решающий скачок в 2025 году, когда военный бюджет должен быть увеличен сразу на четверть. Шлёцель уточнил, что суммарные оборонные расходы стран НАТО ещё год назад уже превышали российские в 18 раз, в будущем альянс собирается довести преимущество до 25-кратного.