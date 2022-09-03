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3 сентября, 01:19

В районе Энергодара сорвана попытка высадки десанта ВСУ

Рогов сообщил о срыве попытки украинского десанта высадиться в районе Энергодара

Попытка украинских военных высадить десант с лодок в районе Энергодара сорвана. Об этом сообщил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Попытка выдвижения нескольких десятков быстроходных лодок с вооружёнными людьми на них была сорвана", — приводит заявление Рогова ТАСС.

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Он также отметил, что радиационный фон в районе Запорожской АЭС после обстрела Вооружёнными силами Украины находится в норме.

Ранее Рогов сообщал, что с подконтрольных Киеву территорий в сторону Энергодара направляется десант с вооружёнными людьми. В сторону города, по его словам, движется не менее 20 быстроходных лодок. Он отметил также, что отправка лодок замечена на подконтрольной Киеву территории Днепра как с правого, так и с левого берега.

Впоследствии из-за сообщений о вооружённых людях на лодках в воздух была поднята авиация. Как заявил Рогов, в небе работали вертолёты Ка-52.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Дмитрий Алексиевич

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