В районе Энергодара сорвана попытка высадки десанта ВСУ

Попытка украинских военных высадить десант с лодок в районе Энергодара сорвана. Об этом сообщил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Попытка выдвижения нескольких десятков быстроходных лодок с вооружёнными людьми на них была сорвана", — приводит заявление Рогова ТАСС.

Он также отметил, что радиационный фон в районе Запорожской АЭС после обстрела Вооружёнными силами Украины находится в норме.

Ранее Рогов сообщал, что с подконтрольных Киеву территорий в сторону Энергодара направляется десант с вооружёнными людьми. В сторону города, по его словам, движется не менее 20 быстроходных лодок. Он отметил также, что отправка лодок замечена на подконтрольной Киеву территории Днепра как с правого, так и с левого берега.