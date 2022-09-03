Восемь полицейских в Колумбии погибли, подорвавшись на бомбе
Восемь полицейских в Колумбии погибло от взрыва бомбы, которую неизвестные установили на маршруте следования полицейского автомобиля в Сан-Луисе, об этом в соцсетях сообщил президент страны Густаво Петро.
"Категорически осуждаю нападение с использованием взрывных устройств, в результате которого погибло восемь полицейских в Сан-Луисе", — цитирует президента ТАСС.
Семьям погибших Петро выразил соболезнования. Произошедшую трагедию он назвал саботажем работы по установлению мира в стране.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в приюте для бездомных в американском городе Хендерсоне (штат Кентукки) погибло два человека, ещё столько же было ранено. Инцидент произошёл 25 августа в приюте Harbour House. Прибывшая на место ЧП полиция нашла четырёх человек, один из которых был мёртв.
ТАСС / Zuma