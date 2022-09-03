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3 сентября, 00:54

Восемь полицейских в Колумбии погибли, подорвавшись на бомбе

Восемь полицейских в Колумбии погибло от взрыва бомбы, которую неизвестные установили на маршруте следования полицейского автомобиля в Сан-Луисе, об этом в соцсетях сообщил президент страны Густаво Петро.

"Категорически осуждаю нападение с использованием взрывных устройств, в результате которого погибло восемь полицейских в Сан-Луисе", — цитирует президента ТАСС.

Семьям погибших Петро выразил соболезнования. Произошедшую трагедию он назвал саботажем работы по установлению мира в стране.

В Канаде неизвестный застрелил троих бездомных

В Канаде неизвестный застрелил троих бездомных

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в приюте для бездомных в американском городе Хендерсоне (штат Кентукки) погибло два человека, ещё столько же было ранено. Инцидент произошёл 25 августа в приюте Harbour House. Прибывшая на место ЧП полиция нашла четырёх человек, один из которых был мёртв.

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ТАСС / Zuma

Дмитрий Алексиевич

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