Восемь полицейских в Колумбии погибли, подорвавшись на бомбе

Восемь полицейских в Колумбии погибло от взрыва бомбы, которую неизвестные установили на маршруте следования полицейского автомобиля в Сан-Луисе, об этом в соцсетях сообщил президент страны Густаво Петро.

"Категорически осуждаю нападение с использованием взрывных устройств, в результате которого погибло восемь полицейских в Сан-Луисе", — цитирует президента ТАСС.

Семьям погибших Петро выразил соболезнования. Произошедшую трагедию он назвал саботажем работы по установлению мира в стране.