Вертолёты Ка-52 подняты в воздух из-за движущихся к Энергодару лодок

В Запорожской области в воздух поднята авиация, это связано с лодками, на которых вооружённые люди двигались из подконтрольного Киеву района Каневского и Лысогорки в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"После получения и подтверждения информации о движении в ночное время большого количества лодок из временно подконтрольного режиму [Владимира] Зеленского района Каневского и Лысогорки вниз [на юг] по течению Днепра в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара с нашей стороны была поднята авиация. Работали вертолёты Ка-52", — написал Рогов в своём канале в Telegram.