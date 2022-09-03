Вертолёты Ка-52 подняты в воздух из-за движущихся к Энергодару лодок
В Запорожье из-за лодок ВСУ в Каховском водохранилище в воздух поднята авиация
В Запорожской области в воздух поднята авиация, это связано с лодками, на которых вооружённые люди двигались из подконтрольного Киеву района Каневского и Лысогорки в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"После получения и подтверждения информации о движении в ночное время большого количества лодок из временно подконтрольного режиму [Владимира] Зеленского района Каневского и Лысогорки вниз [на юг] по течению Днепра в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара с нашей стороны была поднята авиация. Работали вертолёты Ка-52", — написал Рогов в своём канале в Telegram.
Ранее Рогов сообщал, что с подконтрольных Киеву территорий в сторону Энергодара направляется десант с вооружёнными людьми. В сторону города, по его словам, движется не менее 20 быстроходных лодок. Рогов отметил также, что отправка лодок замечена на подконтрольной Киеву территории Днепра как с правого, так и с левого берега.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ