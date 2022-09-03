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2 сентября, 23:54

"Это бред": Шрёдер посмеялся над идеей Зеленского захватить Крым

Экс-канцлер ФРГ Шрёдер: Слова Зеленского о захвате Крыма военным путём лишены смысла

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что Украине не удастся получить Крым военным путём. В интервью испанской газете ABC политик высказал мнение, что слова Владимира Зеленского о перспективе захвата полуострова украинскими войсками лишены смысла.

"Идея о том, что президент Зеленский сможет получить Крым военным путём, — это бред", — сказал бывший канцлер.

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Крым, по словам Шрёдера, оказался в составе Украинской ССР лишь благодаря личному решению советского лидера Никиты Хрущёва. Экс-канцлер полагает, что это было сделано потому, что советский лидер надеялся, что СССР проживёт "столько же, сколько католическая церковь".

"Что, к счастью, оказалось не так", — констатировал собеседник газеты.

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Ранее Шрёдер также оценил желание Киева вернуть Крым военным путём как абсурдное. Это мнение бывшего канцлера Германии передало издание Stern.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Дмитрий Алексиевич

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