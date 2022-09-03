"Это бред": Шрёдер посмеялся над идеей Зеленского захватить Крым

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что Украине не удастся получить Крым военным путём. В интервью испанской газете ABC политик высказал мнение, что слова Владимира Зеленского о перспективе захвата полуострова украинскими войсками лишены смысла.

"Идея о том, что президент Зеленский сможет получить Крым военным путём, — это бред", — сказал бывший канцлер.

Крым, по словам Шрёдера, оказался в составе Украинской ССР лишь благодаря личному решению советского лидера Никиты Хрущёва. Экс-канцлер полагает, что это было сделано потому, что советский лидер надеялся, что СССР проживёт "столько же, сколько католическая церковь".

"Что, к счастью, оказалось не так", — констатировал собеседник газеты.