У МКС специалисты заметили загадочный объект

Наземные специалисты, которые ассистировали российским космонавтам Олегу Артемьеву и Денису Матвееву во время их работы в открытом космосе, заметили недалеко от солнечной батареи служебного модуля МКС непонятный объект. Космонавт, однако, его разглядеть не смог.

"Над дальним концом солнечной батареи мы наблюдаем через телекамеру некий объект. Хотели тебя попросить посмотреть, что это такое", — сказал наземный специалист Артемьеву.

Как сообщает РИА "Новости", космонавт не понял, о каком объекте идёт речь, после чего специалист ЦУПа уточнил, что сообщил не о предмете непосредственно на солнечной батарее, а о некоем "свободно летающем объекте". Артемьев всё равно не смог его обнаружить, и тогда специалист предложил ему продолжить работу по плану.

"Ладно, Олег, давай не будем тратить время", — добавил он.

Сейчас российские космонавты уже завершили выход в открытый космос и благополучно вернулись на МКС.