Восемь полицейских в Касселе пострадали на митинге против поставок оружия Украине

В городе Кассель, Германия, состоялся митинг против поставок оружия, в том числе Украине. В ходе акции произошли столкновения между силовиками и протестующими. Об этом со ссылкой на управление полиции Северного Гессена сообщает Die Welt.

Примерно 200 человек с плакатами в руках собрались рано утром в районе предприятия оборонной промышленности на Вольфхагерштрассе. Согласно информации газеты Welt, речь идёт о демонстрации антимилитаристского альянса Rheinmetall entwaffnen ("Разоружить Rheinmetall"), выступающего против поставок оружия концерном и другими компаниями, в том числе из-за конфликта на Украине.

Для защиты от нападения со стороны протестующих силовикам пришлось использовать перцовые баллончики и дубинки. В результате столкновения восемь полицейских получили лёгкие ранения. О пострадавших и задержанных среди протестующих информации нет. Добавим, демонстрации пройдут и в субботу, 3 сентября, полиция Касселя будет дежурить на местах.