НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 сентября, 22:55

Восемь полицейских в Касселе пострадали на митинге против поставок оружия Украине

В городе Кассель, Германия, состоялся митинг против поставок оружия, в том числе Украине. В ходе акции произошли столкновения между силовиками и протестующими. Об этом со ссылкой на управление полиции Северного Гессена сообщает Die Welt.

Примерно 200 человек с плакатами в руках собрались рано утром в районе предприятия оборонной промышленности на Вольфхагерштрассе. Согласно информации газеты Welt, речь идёт о демонстрации антимилитаристского альянса Rheinmetall entwaffnen ("Разоружить Rheinmetall"), выступающего против поставок оружия концерном и другими компаниями, в том числе из-за конфликта на Украине.

Премьер Украины потребовал от Германии танки Leopard 2, ПВО IRIS-T и больше денег

Премьер Украины потребовал от Германии танки Leopard 2, ПВО IRIS-T и больше денег

Для защиты от нападения со стороны протестующих силовикам пришлось использовать перцовые баллончики и дубинки. В результате столкновения восемь полицейских получили лёгкие ранения. О пострадавших и задержанных среди протестующих информации нет. Добавим, демонстрации пройдут и в субботу, 3 сентября, полиция Касселя будет дежурить на местах.

Ранее депутаты правящей в Германии партии выступили против поставок вооружения на Украину. Как уже писал Лайф, в своём обращении к властям страны парламентарии указали, что при каждой новой поставке военной техники необходимо тщательно обдумывать, где находится так называемая красная черта, пересечение которой может повлечь за собой масштабный конфликт.

Шольц пообещал Украине новую партию современного оружия в ближайшие недели

Шольц пообещал Украине новую партию современного оружия в ближайшие недели

Обложка ©

ТАСС / DPA / Jan Woitas

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров