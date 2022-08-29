НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 августа, 11:04

Шольц пообещал Украине новую партию современного оружия в ближайшие недели

Украина получит от Германии новую партию современного вооружения до конца сентября. С таким анонсом выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время посещения Карлова университета в Праге.

"В ближайшие недели Украина получит от нас новое современное оружие: ПВО, радиолокационные системы и разведывательные беспилотники", — заявил он.

Политолог уличил Шольца в лицемерии из-за слов о снабжении ВСУ оружием для ударов по России

Политолог уличил Шольца в лицемерии из-за слов о снабжении ВСУ оружием для ударов по России

Между тем депутаты правящей в Германии партии выступили против поставок вооружения на Украину. Как уже писал Лайф, в своём обращении к властям страны парламентарии указали, что при каждой новой поставке военной техники необходимо тщательно обдумывать, где находится так называемая красная черта, пересечение которой может повлечь за собой масштабный конфликт. Причём в Германии уже не в первый раз выступают за прекращение поставок вооружения Киеву. Так, например, в июле в Берлине прошла массовая акция протеста, участники которой (а это не менее полутора тысяч человек) потребовали от властей перестать накачивать Украину оружием.

Обложка ©

flickr.com / La Moncloa – Gobierno de España

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров