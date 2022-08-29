Шольц пообещал Украине новую партию современного оружия в ближайшие недели

Между тем депутаты правящей в Германии партии выступили против поставок вооружения на Украину. Как уже писал Лайф, в своём обращении к властям страны парламентарии указали, что при каждой новой поставке военной техники необходимо тщательно обдумывать, где находится так называемая красная черта, пересечение которой может повлечь за собой масштабный конфликт. Причём в Германии уже не в первый раз выступают за прекращение поставок вооружения Киеву. Так, например, в июле в Берлине прошла массовая акция протеста, участники которой (а это не менее полутора тысяч человек) потребовали от властей перестать накачивать Украину оружием.