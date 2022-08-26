Политолог уличил Шольца в лицемерии из-за слов о снабжении ВСУ оружием для ударов по России

Германия продолжает поставки оружия на Украину, которым ВСУ в том числе наносят удары по территории России, а заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца — всего лишь попытка показать "хорошие намерения". Об этом Лайфу сказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Во-первых, оружие поставляется. Во-вторых, удары по территории России наносятся. В третьих, заявления о том, что HIMARS будут бить определённым образом, — это заявления только в эфир... Всё, что сказал Шольц, должно показать, что у него хорошие намерения. В действительности же хороших намерений нет. Ожидать их не приходится. Всё это просто тряпка публичного пространства. Это более сложно, чем лицемерие", — пояснил он.

Политолог пояснил, что на самом деле никто не регулирует то, как Киев использует полученное от Запада оружие. Украина никак не отчитывается о том, где располагается это вооружение, а США и Европа никогда публично не дадут внятного ответа, что именно поставляется и в каком количестве.