Политолог уличил Шольца в лицемерии из-за слов о снабжении ВСУ оружием для ударов по России
Политолог Брутер уличил Шольца в лицемерии из-за слов о поставке ВСУ оружия для ударов по РФ
Германия продолжает поставки оружия на Украину, которым ВСУ в том числе наносят удары по территории России, а заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца — всего лишь попытка показать "хорошие намерения". Об этом Лайфу сказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"Во-первых, оружие поставляется. Во-вторых, удары по территории России наносятся. В третьих, заявления о том, что HIMARS будут бить определённым образом, — это заявления только в эфир... Всё, что сказал Шольц, должно показать, что у него хорошие намерения. В действительности же хороших намерений нет. Ожидать их не приходится. Всё это просто тряпка публичного пространства. Это более сложно, чем лицемерие", — пояснил он.
Политолог пояснил, что на самом деле никто не регулирует то, как Киев использует полученное от Запада оружие. Украина никак не отчитывается о том, где располагается это вооружение, а США и Европа никогда публично не дадут внятного ответа, что именно поставляется и в каком количестве.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что оружие для ударов по России Германия поставлять Украине не будет. По его словам, Берлин намерен действовать так, чтобы не провоцировать эскалацию конфликта.
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