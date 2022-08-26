Алиев заявил о размещении азербайджанской армии в городе Лачине в Карабахе

Подразделения Вооружённых сил Азербайджана размещены в городе Лачине в Карабахе. Об этом президент республики Ильхам Алиев написал в "Твиттере".

"Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия размещена в городе. Села Забух и Сус взяты под контроль", — заявил он.