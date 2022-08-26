Алиев заявил о размещении азербайджанской армии в городе Лачине в Карабахе
Подразделения Вооружённых сил Азербайджана размещены в городе Лачине в Карабахе. Об этом президент республики Ильхам Алиев написал в "Твиттере".
"Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия размещена в городе. Села Забух и Сус взяты под контроль", — заявил он.
Напомним, в начале августа Министерство обороны России сообщало, что в Нагорном Карабахе отмечается обострение ситуации в зоне ответственности российских миротворцев. В военном ведомстве подчёркивали, что принимаются меры к улаживанию ситуации. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвала стороны конфликта воздерживаться от применения силы и разрешить разногласия дипломатическим путём. Тем не менее 4 августа стало известно о гибели двух военных в регионе.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ