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26 августа, 08:04

Алиев заявил о размещении азербайджанской армии в городе Лачине в Карабахе

Подразделения Вооружённых сил Азербайджана размещены в городе Лачине в Карабахе. Об этом президент республики Ильхам Алиев написал в "Твиттере".

"Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия размещена в городе. Села Забух и Сус взяты под контроль", — заявил он.

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Напомним, в начале августа Министерство обороны России сообщало, что в Нагорном Карабахе отмечается обострение ситуации в зоне ответственности российских миротворцев. В военном ведомстве подчёркивали, что принимаются меры к улаживанию ситуации. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвала стороны конфликта воздерживаться от применения силы и разрешить разногласия дипломатическим путём. Тем не менее 4 августа стало известно о гибели двух военных в регионе.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Оксана Попова

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