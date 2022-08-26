Пожарным в Рязанской области удалось сдержать огонь на самом сложном направлении
Врио рязанского губернатора Малков: Ситуация с лесными пожарами взята под контроль
Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области взята под контроль, на самом сложном направлении огонь сдержан. Об этом сообщил врио губернатора региона Павел Малков.
"Если раньше мы сдерживали на разных очагах, бросали в самые острые направления дополнительные силы, то есть это была такая позиционная война, то сейчас мы полностью перешли к плановой работе и ситуация абсолютно контролируемая", — подчеркнул он.
Вместе с тем в Москву вновь вернулся смог. Сегодня утром на дымную пелену пожаловались жители Рассказовки на юго-востоке столицы. По их словам, из-за резкого запаха в квартирах невозможно открыть окна.
ТАСС / Александр Рюмин