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26 августа, 07:56

Пожарным в Рязанской области удалось сдержать огонь на самом сложном направлении

Врио рязанского губернатора Малков: Ситуация с лесными пожарами взята под контроль

Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области взята под контроль, на самом сложном направлении огонь сдержан. Об этом сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

"Если раньше мы сдерживали на разных очагах, бросали в самые острые направления дополнительные силы, то есть это была такая позиционная война, то сейчас мы полностью перешли к плановой работе и ситуация абсолютно контролируемая", — подчеркнул он.

Пожарный рассказал, как с коллегами на авто преодолевал стену огня

Пожарный рассказал, как с коллегами на авто преодолевал стену огня

Вместе с тем в Москву вновь вернулся смог. Сегодня утром на дымную пелену пожаловались жители Рассказовки на юго-востоке столицы. По их словам, из-за резкого запаха в квартирах невозможно открыть окна.

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ТАСС / Александр Рюмин

Максим Плетнёв

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