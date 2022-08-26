Пожарным в Рязанской области удалось сдержать огонь на самом сложном направлении

Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области взята под контроль, на самом сложном направлении огонь сдержан. Об этом сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

"Если раньше мы сдерживали на разных очагах, бросали в самые острые направления дополнительные силы, то есть это была такая позиционная война, то сейчас мы полностью перешли к плановой работе и ситуация абсолютно контролируемая", — подчеркнул он.