Михалков считает бессмысленным выдвигать фильм от России на "Оскар"

России не имеет смысла выдвигать свой фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" из-за позиции США по отношению к Москве. Об этом заявил в беседе с ТАСС председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

"Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно", — подчеркнул он.

Режиссёр напомнил, что именно по этой причине вышел из состава Российского оскаровского комитета, который приступил к выбору киноленты для участия в конкурсе.