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26 августа, 07:49

Михалков считает бессмысленным выдвигать фильм от России на "Оскар"

России не имеет смысла выдвигать свой фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" из-за позиции США по отношению к Москве. Об этом заявил в беседе с ТАСС председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

"Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно", — подчеркнул он.

Режиссёр напомнил, что именно по этой причине вышел из состава Российского оскаровского комитета, который приступил к выбору киноленты для участия в конкурсе.

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Ранее сообщалось, что 95-я ежегодная церемония вручения премии "Оскар" состоится 12 марта 2023 года в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. Отбор заявок на участие закончится 31 декабря 2022 года, а с 12 по 17 января будет проходить голосование по кандидатам.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми

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