Михалков считает бессмысленным выдвигать фильм от России на "Оскар"
России не имеет смысла выдвигать свой фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" из-за позиции США по отношению к Москве. Об этом заявил в беседе с ТАСС председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.
"Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно", — подчеркнул он.
Режиссёр напомнил, что именно по этой причине вышел из состава Российского оскаровского комитета, который приступил к выбору киноленты для участия в конкурсе.
Ранее сообщалось, что 95-я ежегодная церемония вручения премии "Оскар" состоится 12 марта 2023 года в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. Отбор заявок на участие закончится 31 декабря 2022 года, а с 12 по 17 января будет проходить голосование по кандидатам.
ТАСС / Сергей Мальгавко