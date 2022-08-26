Иностранными наёмниками на Украине руководит сбежавший из Польши мафиози

Настоящее имя Кучинского — Пётр Капусцинский. До того как уехать на Украину, он был членом одной из польских ОПГ, в связи с чем впоследствии и сбежал из страны. Как рассказали изданию наёмники, бывший мафиози оскорбляет подчинённых, отдаёт смертельные приказы и заставляет солдат грабить магазины, а сам тем временем пристаёт к женщинам и под угрозой расправы отбирает у военных снаряжение.