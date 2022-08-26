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26 августа, 07:42

Иностранными наёмниками на Украине руководит сбежавший из Польши мафиози

The Kyiv Independent назвало имя одного из руководителей иностранных наёмников на Украине

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/rt_russian" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RT на русском</a></p>

Обложка © Telegram / RT на русском

Наёмники Иностранного легиона, находящиеся на территории Украины, получают преступные приказы от мафиози из Польши — 60-летнего Саши Кучинского. Об этом сообщает The Kyiv Independent.

Настоящее имя Кучинского — Пётр Капусцинский. До того как уехать на Украину, он был членом одной из польских ОПГ, в связи с чем впоследствии и сбежал из страны. Как рассказали изданию наёмники, бывший мафиози оскорбляет подчинённых, отдаёт смертельные приказы и заставляет солдат грабить магазины, а сам тем временем пристаёт к женщинам и под угрозой расправы отбирает у военных снаряжение.

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Ранее Лайф писал, что иностранные наёмники пожаловались на беспредел в командовании Вооружённых сил Украины за непрофессионализм и злоупотребление полномочиями.

Максим Плетнёв

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