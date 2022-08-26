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26 августа, 07:32

Невозможно открыть форточку: Юго-запад Москвы вновь оказался в смоге от лесных пожаров

Юго-запад Москвы вновь окутан смогом от лесных пожаров под Рязанью

Москву вновь окутал смог от лесных пожаров в Рязанской области. Лайф публикует видео из района Рассказовка на юго-западе столицы, где с утра территорию затянуло дымом, а жители ощущают устойчивый запах гари.

Смог в столичном районе Рассказовка. Видео © LIFE

На кадрах отчётливо видно, как смог растянулся по всей линии горизонта. По словам очевидцев, невозможно открыть форточку, а на улицах трудно дышать.

Нужны ли природе лесные пожары и надо ли их тушить

Нужны ли природе лесные пожары и надо ли их тушить

Напомним, сильный запах гари жители районов юга и юго-запада Москвы заметили ещё утром 17 августа. Местами был виден лёгкий смог. Ранее Лайф показывал то самое возгорание, дым от которого накрыл столицу. Москва отправила пожарных и технику для помощи в тушении огня в Рязанской области. Мэр города Сергей Собянин заявил об усилении контроля за пожарной ситуацией в столице.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми

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