Объявившая об уходе из России H&M оплатила 9 месяцев аренды одного из магазинов в Москве

Шведская торговая сеть H&M, объявившая об уходе с российского рынка, оплатила аренду за флагманский магазин в центре Москвы на девять месяцев вперед. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Речь идёт об аренде магазина в галерее "Актёр" на Тверской улице, которая принадлежит Государственному нефтяному фонду Азербайджана. По оценкам экспертов, сумма составила 150 миллионов рублей. Кроме того, сеть выплатила все штрафы и пени за неведение коммерческой деятельности и несвоевременное открытие магазина в столичном ТЦ "Колумбус" — 250 миллионов.