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26 августа, 07:18

Объявившая об уходе из России H&M оплатила 9 месяцев аренды одного из магазинов в Москве

"Ъ": H&M заплатила за 9 месяцев аренды торговых площадей в Москве после заявления об уходе

Шведская торговая сеть H&M, объявившая об уходе с российского рынка, оплатила аренду за флагманский магазин в центре Москвы на девять месяцев вперед. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Речь идёт об аренде магазина в галерее "Актёр" на Тверской улице, которая принадлежит Государственному нефтяному фонду Азербайджана. По оценкам экспертов, сумма составила 150 миллионов рублей. Кроме того, сеть выплатила все штрафы и пени за неведение коммерческой деятельности и несвоевременное открытие магазина в столичном ТЦ "Колумбус" — 250 миллионов.

На финальной распродаже в столичном H&M очередь растянулась до входа в ТЦ

На финальной распродаже в столичном H&M очередь растянулась до входа в ТЦ

Напомним, в июле стало известно, что H&M Group полностью прекращает деятельность на территории России. В марте 2022-го было решено временно приостановить работу всех магазинов торговой марки. Позднее в пресс-службе ретейлера H&M Group сообщили о намерении открыть офлайн-магазины в России для проведения распродажи оставшегося товара. Уточнялось, что магазины будут открыты временно, пока большая часть оставшихся товаров не будет продана. Параллельно с распродажей H&M намерена продать весь бизнес в России — 170 магазинов вместе со всей оставшейся продукцией.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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