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26 августа, 07:12

"Завербован в 2018-м": ФСБ показала видео допроса пойманного в Курске украинского шпиона с позывным Альтендорф

Пойманный в Курске шпион рассказал, какие сведения интересовали военную разведку Украины

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России обнародовал видео допроса гражданина Украины, задержанного в Курске за шпионаж в пользу украинской военной разведки. На кадрах подозреваемый подробно рассказал, за что ему платили "работодатели".

Допрос украинского шпиона. Видео © ЦОС ФСБ России

"Был завербован сотрудником украинских спецслужб в феврале 2018 года на компрометирующих условиях. Через пару дней я уже был завербован, дал расписку о сотрудничестве с информационным агентством Украины, о получении псевдонима Альтендорф и получении первых денежных средств на текущие расходы", — говорит шпион.

Украинский шпион занимался сбором информации о российских офицерах и об их семьях, а также об офицерах авиационного полка и других военных подразделений, пытался вербовать военнослужащих.

Как сегодня сообщал Лайф, в ФСБ выяснили, что подозреваемый собирал и передавал украинской стороне сведения об объектах Министерства обороны РФ. В ходе обысков по месту жительства у задержанного была обнаружена специальная литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб, а также различные технические средства, переданные ему от сотрудников украинской разведки.

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Обложка ©

ЦОС ФСБ России

Андрей Бражников

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