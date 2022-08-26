"Завербован в 2018-м": ФСБ показала видео допроса пойманного в Курске украинского шпиона с позывным Альтендорф
Пойманный в Курске шпион рассказал, какие сведения интересовали военную разведку Украины
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России обнародовал видео допроса гражданина Украины, задержанного в Курске за шпионаж в пользу украинской военной разведки. На кадрах подозреваемый подробно рассказал, за что ему платили "работодатели".
Допрос украинского шпиона. Видео © ЦОС ФСБ России
"Был завербован сотрудником украинских спецслужб в феврале 2018 года на компрометирующих условиях. Через пару дней я уже был завербован, дал расписку о сотрудничестве с информационным агентством Украины, о получении псевдонима Альтендорф и получении первых денежных средств на текущие расходы", — говорит шпион.
Украинский шпион занимался сбором информации о российских офицерах и об их семьях, а также об офицерах авиационного полка и других военных подразделений, пытался вербовать военнослужащих.
Как сегодня сообщал Лайф, в ФСБ выяснили, что подозреваемый собирал и передавал украинской стороне сведения об объектах Министерства обороны РФ. В ходе обысков по месту жительства у задержанного была обнаружена специальная литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб, а также различные технические средства, переданные ему от сотрудников украинской разведки.
ЦОС ФСБ России