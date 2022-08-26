ФСБ в Курске задержала агента украинской разведки по подозрению в шпионаже
Сотрудники ФСБ России задержали в Курске гражданина Украины, который занимался шпионажем в пользу украинской разведки. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность жителя Курска — гражданина Украины, являющегося агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в сообщении ведомства.
В ФСБ пояснили, что подозреваемый собирал и передавал украинской стороне сведения об объектах Министерства обороны РФ. В ходе обысков по месту жительства у задержанного была обнаружена специальная литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб, а также различные технические средства, переданные ему от сотрудников украинской разведки.
Ранее Лайф писал, что ФСБ предотвратила теракты на объектах Балтфлота, которые планировал сторонник "Азова", проживавший в Калининграде.
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