ФСБ в Курске задержала агента украинской разведки по подозрению в шпионаже

Сотрудники ФСБ России задержали в Курске гражданина Украины, который занимался шпионажем в пользу украинской разведки. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ФСБ пояснили, что подозреваемый собирал и передавал украинской стороне сведения об объектах Министерства обороны РФ. В ходе обысков по месту жительства у задержанного была обнаружена специальная литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб, а также различные технические средства, переданные ему от сотрудников украинской разведки.