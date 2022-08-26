В США предупредили Киев о печальных последствиях в случае контрнаступления

В случае попыток контрнаступления на юге Украины и в Донбассе ВСУ потерпят сокрушительное поражение. Такое мнение высказал эксперт в области безопасности Роберт Фарли в статье для портала 19Fortyfive.

"Существуют веские причины, по которым Украина должна сопротивляться призыву Запада к скорейшим действиям", — подчеркнул он.

Он убеждён, что наступление приведёт к весьма плачевным последствиям для ВСУ. Например, к обнаружению слабых мест украинской обороны и потере новых территорий в результате российского контрудара. К тому же такое поражение отобьёт желание у западных стран поставлять Киеву новые партии оружия.