НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 августа, 06:39

В США предупредили Киев о печальных последствиях в случае контрнаступления

19Fortyfive: Контрнаступление обернётся катастрофой и потерей территорий для ВСУ

В случае попыток контрнаступления на юге Украины и в Донбассе ВСУ потерпят сокрушительное поражение. Такое мнение высказал эксперт в области безопасности Роберт Фарли в статье для портала 19Fortyfive.

"Существуют веские причины, по которым Украина должна сопротивляться призыву Запада к скорейшим действиям", — подчеркнул он.

Он убеждён, что наступление приведёт к весьма плачевным последствиям для ВСУ. Например, к обнаружению слабых мест украинской обороны и потере новых территорий в результате российского контрудара. К тому же такое поражение отобьёт желание у западных стран поставлять Киеву новые партии оружия.

"Будут огромные потери": В ВСУ объяснили невозможность захвата Херсона

"Будут огромные потери": В ВСУ объяснили невозможность захвата Херсона

Как сообщал Лайф, ранее офис Зеленского раскрыл цель заявлений о контрнаступлении ВСУ на Херсон. На самом деле это является лишь частью информационно-психологической операции.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров