В США предупредили Киев о печальных последствиях в случае контрнаступления
19Fortyfive: Контрнаступление обернётся катастрофой и потерей территорий для ВСУ
В случае попыток контрнаступления на юге Украины и в Донбассе ВСУ потерпят сокрушительное поражение. Такое мнение высказал эксперт в области безопасности Роберт Фарли в статье для портала 19Fortyfive.
"Существуют веские причины, по которым Украина должна сопротивляться призыву Запада к скорейшим действиям", — подчеркнул он.
Он убеждён, что наступление приведёт к весьма плачевным последствиям для ВСУ. Например, к обнаружению слабых мест украинской обороны и потере новых территорий в результате российского контрудара. К тому же такое поражение отобьёт желание у западных стран поставлять Киеву новые партии оружия.
Как сообщал Лайф, ранее офис Зеленского раскрыл цель заявлений о контрнаступлении ВСУ на Херсон. На самом деле это является лишь частью информационно-психологической операции.
Новости
Unsplash