В Москве стартовало тестовое голосование перед сентябрьскими выборами муниципальных депутатов
В Москве стартовало тестирование электронных систем, которые будут использованы на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Участникам предлагается ознакомиться с процессом и ответить на вопрос о качестве жизни в их районах. Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы.
Так, во время теста участники смогут ответить на вопрос: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?" На выбор будет 15 вариантов ответа. За это время разработчики должны убедиться в том, что система работает корректно.
Более того, в ходе отработки нештатных ситуаций также будет проверена подготовка службы технической поддержки, куда члены избирательных комиссий смогут обращаться в случае неполадок. Само голосование продлится до 17:00.
Принять участие в тесте могут жители столицы, зарегистрированные в районах, где в ЕДГ пройдут муниципальные выборы. В их числе — жители всей Москвы, кроме района Щукино и большей части ТиНАО, где тест и сами выборы пройдут только в Троицке. Присоединиться к тестированию онлайн можно на сайте mos.ru.
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Ранее Лайф сообщал, что Общественная палата РФ и представители 16 политических партий подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для обеспечения наблюдения за голосованием на выборах в сентябре. Церемония подписания состоялась 23 августа в Москве.
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