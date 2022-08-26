Мишустин: Санкции против Москвы и Минска нарастают, хотя Запад сам чувствует последствия

Коллективный Запад усиливает санкции против Москвы и Минска, несмотря на то что сам чувствует негативные последствия от этого решения. Такое заявление сделал глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

"Ситуация стремительно меняется, коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то что негативную отдачу от такой политики почувствовали и сами её инициаторы", — сказал Мишустин и добавил, что запад пытается обвинить Россию в глобальном продовольственном кризисе, прекрасно осознавая, что во многом сам виноват в сложившейся ситуации.

Вчера глава российского кабмина прибыл на встречу глав правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Согласно анонсу российского кабмина, в ходе заседания стороны обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание будет уделено формированию общего рынка газа, финансированию промышленной кооперации, развитию интеграционных транспортных проектов, регулированию алкогольного рынка, а также отдельным аспектам налогообложения в рамках электронной торговли.