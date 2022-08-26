Приморский губернатор сообщил об уничтожении наёмника из США на Украине
Губернатор Кожемяко: Добровольческий отряд "Тигр" уничтожил наёмника из США в зоне СВО
Документы американского боевика. Обложка © t.me / Кожемяко | официально
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал об успехах добровольческого батальона "Тигр", который недавно отправился в зону специальной военной операции. В частности, он сообщил об уничтожении ими американского наёмника Джошуа Алана.
"Первый результат работы "Тигра". На Украине уничтожен американский наёмник. И это в первом боестолкновении буквально сразу после прибытия на передовую!", — написал он в телеграм-канале.
Документы американского боевика. Фото © t.me / Кожемяко | официально
По его словам, на позиции добровольцев вышла группа наёмников из разных стран, но благодаря слаженным действиям бойцов атаку удалось отбить. Как подчеркнул Кожемяко, "никто из приморцев не дрогнул".
Напомним, недавно из Приморья на Украину для участия в специальной военной операции отправился добровольческий отряд "Тигр", который сформировался на базе 155-й бригады морской пехоты. С инициативой создания батальона выступил губернатор края Олег Кожемяко.