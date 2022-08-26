Приморский губернатор сообщил об уничтожении наёмника из США на Украине

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал об успехах добровольческого батальона "Тигр", который недавно отправился в зону специальной военной операции. В частности, он сообщил об уничтожении ими американского наёмника Джошуа Алана.

"Первый результат работы "Тигра". На Украине уничтожен американский наёмник. И это в первом боестолкновении буквально сразу после прибытия на передовую!", — написал он в телеграм-канале.

Документы американского боевика. Фото © t.me / Кожемяко | официально

По его словам, на позиции добровольцев вышла группа наёмников из разных стран, но благодаря слаженным действиям бойцов атаку удалось отбить. Как подчеркнул Кожемяко, "никто из приморцев не дрогнул".