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26 августа, 05:19

Приморский губернатор сообщил об уничтожении наёмника из США на Украине

Губернатор Кожемяко: Добровольческий отряд "Тигр" уничтожил наёмника из США в зоне СВО

<p>Документы американского боевика. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/kozhemiakoofficial/732" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Кожемяко | официально</a></p>

Документы американского боевика. Обложка © t.me / Кожемяко | официально

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал об успехах добровольческого батальона "Тигр", который недавно отправился в зону специальной военной операции. В частности, он сообщил об уничтожении ими американского наёмника Джошуа Алана.

"Первый результат работы "Тигра". На Украине уничтожен американский наёмник. И это в первом боестолкновении буквально сразу после прибытия на передовую!", — написал он в телеграм-канале.

Документы американского боевика. Фото © t.me / Кожемяко | официально

Документы американского боевика. Фото © t.me / Кожемяко | официально

По его словам, на позиции добровольцев вышла группа наёмников из разных стран, но благодаря слаженным действиям бойцом атаку удалось отбить. Как подчеркнул Кожемяко, "никто из приморцев не дрогнул".

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Напомним, недавно из Приморья на Украину для участия в специальной военной операции отправится добровольческий отряд "Тигр", который сформировался на базе 155-й бригады морской пехоты. С инициативой создания батальона выступил губернатор края Олег Кожемяко.

Оксана Попова

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