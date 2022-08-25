Spiegel: Иностранные наёмники пожаловались на беспредел в командовании ВСУ

Иностранные наёмники разозлились на украинское командование из-за злоупотребления полномочиями и непрофессионализма. Об этом они рассказали в интервью немецкому журналу Spiegel.

Один из бойцов пожаловался, что командиры ВСУ отправляли иностранцев на передовую без какой-либо подготовки и подкрепления, а некоторые заставляли грабить магазины на глазах у мирных жителей. Кроме того, командование не заботится об эвакуации зарубежных бойцов из опасных районов.

"Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и другие ценности", — рассказал наёмник из Канады. Его французский соратник добавил, что чуть не сгорел из-за этого от стыда.

По данным издания, именно незаконные приказы, угрозы и оскорбления заставили некоторых наёмников отказаться от сотрудничества с ВСУ и покинуть Украину.