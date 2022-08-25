Павел Прилучный сыграл свадьбу с 26-летней актрисой Зепюр Брутян

34-летний российский актёр Павел Прилучный женился на 26-летней актрисе Зепюр Брутян. Их отношения называли пиар-романом, однако теперь представители творческой профессии скрепили узы официально. По данным телеграм-канала "Неопра, блин!", свадьба проходила в Армении.

Свадьба Прилучного и Зепюр Брутян. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bliznyashkikorol

Прилучный познакомился с супругой на съёмках сериала, после которого и пошли слухи о пиар-романе. Первые разговоры об их отношениях появились в мае, затем влюблённые стали размещать совместные фото в соцсетях. Однако до сих пор некоторые поклонники не верят в искренность их чувств.

Кадры с торжественной церемонии уже появились в Сети. На них видно, что бракосочетание проходит вблизи водоёма. Прилучный и его жена улыбаются, в то время как ведущая церемонии обращает внимание на воздух, который "заряжен любовью двух невероятно красивых людей". Отметим, что среди гостей есть и знаменитости. Так, видео со свадьбы сняла певица Катя Волга.