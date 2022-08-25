ФНС сократила срок рассмотрения заявлений по налоговому вычету до 12 дней

Время проверки деклараций для получения налогового вычета сократилось с трёх месяцев до двенадцати дней. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг.

"Те технологии, которые мы реализовывали, позволили нам сократить сроки вычетов, потому что мы посчитали очень важным как можно быстрее давать людям вычеты по подоходному налогу. И мы сократили с трёх месяцев до двенадцати дней для подавляющего большинства людей те вычеты, которые они получают", — сказал глава ФНС.

По сравнению с прошлым годом в 2022 году россияне уже получили около 80% вычетов. Егоров также добавил, что налоговая часто сталкивается с проблемой возмещения компаниям налога на добавленную стоимость, много времени уходит на проверку. Но технологии, которые помогли администрированию, сегодня уже помогают компаниям.

"Мы из 900 миллиардов рублей возмещения компаниям 750 миллиардов предоставляем в течение восьми дней. И компании, естественно, имеют оборотные средства для работы", — пояснил глава ФНС.