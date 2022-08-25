Сергей Миронов не исключил, что спецоперация на Украине может перерасти в КТО

Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов считает, что специальная военная операция на Украине может перерасти в контртеррористическую операцию. Об этом он заявил по итогам внеочередного заседания Совета Госдумы.

"Я уверен, что в обозримом будущем специальная военная операция, очень может быть, перерастёт в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями. Я напомню, что при проведении контртеррористической операции преследуется цель в том числе и уничтожения главарей банд террористических организаций", — отметил он.

Миронов напомнил, что одной из целей СВО является денацификация Украины, и эту цель невозможно выполнить без ликвидации "преступного террористического режима Зеленского".