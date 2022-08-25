Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от Украины прекратить обстрелы ЗАЭС

Совет Госдумы призывает Организацию Объединённых Наций и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

"Совет Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации решительно осуждает продолжающиеся в течение последних нескольких недель обстрелы украинскими военными формированиями крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции", — сказано в заявлении совета.

В Госдуме уточнили, что нарушение ядерной и физической безопасности грозит масштабной катастрофой в центре Европейского континента, а последствия действий Киева могут стать поистине ужасающими. Защиту станции и Энергодара удаётся обеспечивать только благодаря самоотверженности российских военнослужащих, указали в палате парламента.

Совет требует от стран Запада дать принципиальную оценку действиям Украины, потребовать от властей немедленного прекращения обстрелов, остановить поставки Киеву вооружений, которыми украинский режим убивает и калечит людей, а также создаёт риск возникновения ядерной катастрофы.