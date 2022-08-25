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Опубликовано 25 августа 2022, 16:05

Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от Украины прекратить обстрелы ЗАЭС

Совет Госдумы призывает Организацию Объединённых Наций и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

"Совет Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации решительно осуждает продолжающиеся в течение последних нескольких недель обстрелы украинскими военными формированиями крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции", — сказано в заявлении совета.

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В Госдуме уточнили, что нарушение ядерной и физической безопасности грозит масштабной катастрофой в центре Европейского континента, а последствия действий Киева могут стать поистине ужасающими. Защиту станции и Энергодара удаётся обеспечивать только благодаря самоотверженности российских военнослужащих, указали в палате парламента.

Совет требует от стран Запада дать принципиальную оценку действиям Украины, потребовать от властей немедленного прекращения обстрелов, остановить поставки Киеву вооружений, которыми украинский режим убивает и калечит людей, а также создаёт риск возникновения ядерной катастрофы.

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Ранее Лайф рассказывал, что министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Министр довёл до собеседника оценки действий ВС Украины, способных нарушить безопасное функционирование станции.

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Артур Лапсаков
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