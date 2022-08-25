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25 августа, 12:50

В Британии будут продавать "неидеальные" овощи и фрукты

The Guardian: Британская сеть Lidl будет продавать "неидеальные" овощи и фрукты

Жителям Великобритании предложат неидеальные по форме овощи и фрукты, пострадавшие из-за засухи. Такое решение приняла дисконтная сеть супермаркетов Lidl, пишет газета The Guardian.

Ретейлер пообещал связаться с нуждающимися в поддержке поставщиками продуктов и попытаться продать пострадавшие от экстремальных погодных условий фрукты и овощи, даже если их внешний вид будет непривычным для покупателей. Как уточнил исполнительный директор сети Райан МакДоннелл, фермеры по всей Британии сталкиваются в этом году с экстремальными погодными условиями.

"Несмотря на то что поставляемый урожай может выглядеть и ощущаться немного иначе, чем тот, к которому мы все привыкли, он будет того же великолепного британского качества", — заметил он.

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Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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