В Мелитополе восстановили подачу электричества

Подача электроэнергии в Мелитополе Запорожской области восстановлена. Об этом сообщила глава администрации города Галина Данильченко.

Ранее массовое отключение электроэнергии произошло в результате обстрела ВСУ Запорожской АЭС, что вызвало пожар и короткое замыкание на линиях электропередачи.