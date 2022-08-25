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25 августа, 12:35

В Мелитополе восстановили подачу электричества

Мэр Мелитополя Данильченко: В городе восстановили подачу электроэнергии

Подача электроэнергии в Мелитополе Запорожской области восстановлена. Об этом сообщила глава администрации города Галина Данильченко.

Ранее массовое отключение электроэнергии произошло в результате обстрела ВСУ Запорожской АЭС, что вызвало пожар и короткое замыкание на линиях электропередачи.

"На ЗАЭС сработали системы безопасности станции. Было произведено переподключение, подача электроэнергии в городе восстановлена", — уточнила Данильченко.

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Лайф напоминает, что перебои с электроснабжением начались в четверг днём в Херсонской и Запорожской областях. По словам местных властей, без электричества остались Мелитополь, Херсон, а также некоторые населённые пункты.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Stringer

Григорий Воронцов
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