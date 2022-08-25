Лайф публикует видео последствий разрушительного пожара в конном клубе в Подмосковье
В результате пожара в деревне Орлово Московской области в конном клубе "Русь" полностью выгорела одна из построек, от неё остались лишь каркасные металлические конструкции. Лайф демонстрирует кадры с места происшествия.
Работа пожарных, проливающих тлеющие конструкции в конном клубе в Подмосковье. Видео © LIFE
На видео представлена работа пожарных, проливающих тлеющие конструкции. Повсюду видны обломки здания. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Подмосковью, животных перевезли в другой конный клуб в населённом пункте.
О пожаре в конном клубе стало известно сегодня ранее. Как сообщили в МЧС, люди успели эвакуироваться сами и вывели 15 лошадей.
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