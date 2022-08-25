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25 августа, 12:34

Лайф публикует видео последствий разрушительного пожара в конном клубе в Подмосковье

В результате пожара в деревне Орлово Московской области в конном клубе "Русь" полностью выгорела одна из построек, от неё остались лишь каркасные металлические конструкции. Лайф демонстрирует кадры с места происшествия.

Работа пожарных, проливающих тлеющие конструкции в конном клубе в Подмосковье. Видео © LIFE

На видео представлена работа пожарных, проливающих тлеющие конструкции. Повсюду видны обломки здания. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Подмосковью, животных перевезли в другой конный клуб в населённом пункте.

  • Последствия пожара в подмосковном конном клубе. Фото © LIFE
    Последствия пожара в подмосковном конном клубе. Фото © LIFE
  • Последствия пожара в подмосковном конном клубе. Фото © LIFE
    Последствия пожара в подмосковном конном клубе. Фото © LIFE
  • Последствия пожара в подмосковном конном клубе. Фото © LIFE
    Последствия пожара в подмосковном конном клубе. Фото © LIFE
  • Последствия пожара в подмосковном конном клубе. Фото © LIFE
    Последствия пожара в подмосковном конном клубе. Фото © LIFE

Последствия пожара в подмосковном конном клубе. Фото © LIFE

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В Подмосковье полыхает лесной пожар, а Оку затянуло смогом

В Подмосковье полыхает лесной пожар, а Оку затянуло смогом

О пожаре в конном клубе стало известно сегодня ранее. Как сообщили в МЧС, люди успели эвакуироваться сами и вывели 15 лошадей.

Обложка ©

LIFE

Артур Лапсаков

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