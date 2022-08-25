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25 августа, 11:28

Конный клуб полыхает в Подмосковье, 15 лошадей успели спасти

<p>Конный клуб полыхает в Подмосковье. Фото © LIFE</p>

Конный клуб полыхает в Подмосковье. Фото © LIFE

Конный клуб "Русь" загорелся в деревне Орлово Московской области, люди успели эвакуироваться и вывести лошадей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Конный клуб полыхает в Подмосковье. Видео © LIFE

"Сообщение о пожаре поступило в 12:31. Горит на площади 900 квадратных метров. Люди успели эвакуироваться сами и вывели 15 лошадей. На тушении задействовано 62 человека и 19 единиц техники, от МЧС — 35 человек и 11 единиц техники", — говорится в сообщении.

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А накануне на складе на севере Москвы произошёл пожар. Возгорание возникло на третьем этаже здания, огонь охватил 1500 квадратных метров. В результате один человек погиб.

Александра Вишнякова

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