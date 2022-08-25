Конный клуб полыхает в Подмосковье, 15 лошадей успели спасти

Конный клуб "Русь" загорелся в деревне Орлово Московской области, люди успели эвакуироваться и вывести лошадей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

"Сообщение о пожаре поступило в 12:31. Горит на площади 900 квадратных метров. Люди успели эвакуироваться сами и вывели 15 лошадей. На тушении задействовано 62 человека и 19 единиц техники, от МЧС — 35 человек и 11 единиц техники", — говорится в сообщении.