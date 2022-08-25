Подросток из Ижевска на питбайке влетел в лобовое стекло движущейся "газели"

Подросток из Ижевска во время исполнения трюка на заднем колесе питбайка влетел на скорости в "газель", которая двигалась навстречу. Жёсткие кадры столкновения зафиксировали камеры наблюдения.

Момент столкновения с "газелью". Видео © "ВКонтакте" / ТИПИЧНЫЙ АГРЫZ

16-летний парень ехал за рулём мотоцикла и решил выполнить трюк вилли. В какой-то момент он поднялся на заднее колесо, но что-то пошло не так: гонщик не успел свернуть, врезался в лобовое стекло "газели" передней частью байка и от удара слетел с транспортного средства. Водитель фургона не смог резко затормозить и наехал колесом на несчастного.

По предварительным данным, 16-летний ижевчанин выжил, но находится в больнице с переломами в тяжёлом состоянии.