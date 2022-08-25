Эксперты рассказали, как Ватикан относится к давлению Зеленского на понтифика

Ватикан не станет поддерживать президента Незалежной Владимира Зеленского из религиозных соображений. Дело в том, что Украина является православным государством, поэтому папа римский Франциск считает эту страну чужой. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.

Эксперт назвал Зеленского мировым попрошайкой, который ото всех пытается получить помощь. Но при этом он не понимает, у кого, в каких объёмах и что именно можно выпрашивать. Такая позиция Украины не совсем нравится западным лидерам. И Ватикан не исключение. По словам Гуреева, в государстве нет ни денег, ни вооружения, потому Киеву просить там нечего. Но при этом, подчеркнул аналитик, Ватикан является центром религиозного мира практически всей Западной Европы.

"Здесь Зеленский требует идеологическую и духовную поддержку. Однако Ватикан её предоставлять не будет по одной простой причине: Ватикан сам делит мир на своих и чужих", — сказал он.

Украина же — православная страна, а значит, не будет считаться для Ватикана в мире другом. По словам Гуреева, папа римский может предоставить Зеленскому помощь только в парадигме "против кого дружить будем". Но серьёзно "впрягаться" за Украину, подчеркнул аналитик, государство никогда не станет.

А член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с РИА ФАН подчеркнул, что Ватикан устал от Зеленского, который потерял связь с реальностью и диктует главам стран ЕС и религиозным лидерам свою волю.

"Зеленский вкруговую всем звонит, он же получил зелёный свет от США, выступает перед парламентами, на различных мероприятиях, он вообще себя возомнил равным папе римскому. И вот начинает в этом направлении двигаться, выкручивать руки понтифику", — сказал сенатор.

Но ситуация такая произошла после того, как США заставили Европу поддерживать Украину, пренебрегая мнением населения стран. В результате, обратил внимание Цеков, государства ЕС оказались самыми пострадавшими, особенно в экономическом плане.