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Опубликовано 25 августа 2022, 10:19

ВСУ в течение суток семь раз обстреляли Запорожскую АЭС из крупнокалиберных орудий

В течение суток украинские силовики семь раз нанесли удары по территории Запорожской АЭС из крупнокалиберных орудий. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток украинская артиллерия семь раз наносила удары из крупнокалиберных орудий по району АЭС", — сказал он.

По словам генерал-лейтенанта, ВСУ вели обстрелы с позиций в районах населённых пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка — они расположены на противоположном берегу Каховского водохранилища. Средства украинских силовиков были подавлены ответным огнём артиллерии ВС РФ.

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Ранее Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка" в районе Нового Буга. По его словам, было ликвидировано 64 украинских военных.

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Евгения Колесникова
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