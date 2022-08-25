ВСУ в течение суток семь раз обстреляли Запорожскую АЭС из крупнокалиберных орудий

В течение суток украинские силовики семь раз нанесли удары по территории Запорожской АЭС из крупнокалиберных орудий. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток украинская артиллерия семь раз наносила удары из крупнокалиберных орудий по району АЭС", — сказал он.

По словам генерал-лейтенанта, ВСУ вели обстрелы с позиций в районах населённых пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка — они расположены на противоположном берегу Каховского водохранилища. Средства украинских силовиков были подавлены ответным огнём артиллерии ВС РФ.