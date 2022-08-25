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Опубликовано 25 августа 2022, 10:12
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ВКС России поразили пять боевых украинских самолётов на аэродроме в Полтавской области

Воздушно-космические силы России поразили пять самолётов Воздушных сил Украины на военном аэродроме Миргород в Полтавской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Ещё два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения", — сообщил он в ходе брифинга.

Потери противника в живой силе составили до 30 человек, добавил Конашенков. Кроме того, три украинских самолёта уничтожено в результате удара по военному аэродрому Днепр.

Опубликовано видео ударов из "Малки" по позициям ВСУ
Опубликовано видео ударов из "Малки" по позициям ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили около 80 бойцов ВСУ и 8 единиц бронетехники в ДНР. Всё произошло в районе Константиновки, уточнил Игорь Конашенков.

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Wikipedia / Dmitry Terekhov

Артур Лапсаков
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