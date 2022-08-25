ВКС России поразили пять боевых украинских самолётов на аэродроме в Полтавской области

Воздушно-космические силы России поразили пять самолётов Воздушных сил Украины на военном аэродроме Миргород в Полтавской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Ещё два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения", — сообщил он в ходе брифинга.

Потери противника в живой силе составили до 30 человек, добавил Конашенков. Кроме того, три украинских самолёта уничтожено в результате удара по военному аэродрому Днепр.