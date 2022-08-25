ВС России ударили "Искандером" по эшелону ВСУ в Днепропетровской области
ВС РФ ударили ракетой "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции в Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и десять единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе", — отметил он.
А в конце июля российские военные ракетами "Искандер" нанесли удар по пункту временного размещения формирования "Кракен" в Харьковской области, в результате было уничтожено более 30 бойцов.
Специальная военная операция на Украине
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