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25 августа, 10:07

ВС РФ уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка" в районе Нового Буга

Российские военные уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка" в районе населённого пункта Новый Буг Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным ударом ВКС России в районе населённого пункта Новый Буг Николаевской области уничтожен командный пункт группировки украинских войск "Каховка". Ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники", — сказал он.

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Ранее Минобороны публиковало видео ударов из "Малки" по позициям ВСУ. Как отметил старший наводчик расчёта САУ по имени Иван, особенность этих установок — большой калибр и дальность работы.

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VK / ДНР Онлайн

Варвара Романова

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