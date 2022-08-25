ВС РФ уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка" в районе Нового Буга
Российские военные уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка" в районе населённого пункта Новый Буг Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточным ударом ВКС России в районе населённого пункта Новый Буг Николаевской области уничтожен командный пункт группировки украинских войск "Каховка". Ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники", — сказал он.
Ранее Минобороны публиковало видео ударов из "Малки" по позициям ВСУ. Как отметил старший наводчик расчёта САУ по имени Иван, особенность этих установок — большой калибр и дальность работы.
VK / ДНР Онлайн