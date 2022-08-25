ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 августа 2022, 10:16

ВКС РФ уничтожили цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения ВСУ в Шепетовке

Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения украинских военных в Шепетовке. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Продолжается нанесение высокоточных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих ремонт вооружения и военной техники для украинских войск. В населённом пункте Шепетовка Хмельницкой области высокоточным оружием ВКС России уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства", — сказал он.

Конашенков добавил, что в городе Запорожье российские военные поразили производственные цеха завода "Искра", в которых проходил ремонт радиолокационных станций противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы. Кроме того, уничтожены корпуса предприятия "МиГремонт", в котором осуществлялось восстановление авиационной техники воздушных сил Украины, подчеркнул представитель оборонного ведомства.

ВС РФ уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка" в районе Нового Буга
ВС РФ уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка" в районе Нового Буга

Ранее Лайф писал, что Воздушно-космические силы России поразили пять самолётов Воздушных сил Украины на военном аэродроме Миргород в Полтавской области. Потери противника в живой силе составили до 30 человек.

BannerImage

ТАСС / Минобороны РФ

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar