ВКС РФ уничтожили цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения ВСУ в Шепетовке

Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения украинских военных в Шепетовке. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Продолжается нанесение высокоточных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих ремонт вооружения и военной техники для украинских войск. В населённом пункте Шепетовка Хмельницкой области высокоточным оружием ВКС России уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства", — сказал он.

Конашенков добавил, что в городе Запорожье российские военные поразили производственные цеха завода "Искра", в которых проходил ремонт радиолокационных станций противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы. Кроме того, уничтожены корпуса предприятия "МиГремонт", в котором осуществлялось восстановление авиационной техники воздушных сил Украины, подчеркнул представитель оборонного ведомства.