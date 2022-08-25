Российская ПВО за сутки перехватила 19 ракет HIMARS
Российские средства ПВО в ходе спецоперации на Украине перехватили 19 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Каховской ГЭС, Херсона и Донецка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе населённых пунктов Каменка Харьковской области, Урожайное, Васильевка, Зелёный Гай ДНР и Камыш-Заря Запорожской области. Кроме того, перехвачено 19 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Каховской ГЭС, Херсона и Донецка", — отметил он.
HIMARS — американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси производства компании Lockheed Martin. Изначально США поставили 12 единиц РСЗО Украине. 1 августа в МО РФ сообщали, что российские военные в ходе спецоперации уничтожили уже шесть пусковых установок HIMARS. Судя по данным ведомства, число выведенных из строя вооружений продолжает расти. Российские зенитчики научились сбивать ракеты американских РСЗО при помощи отечественных комплексов противовоздушной обороны "Бук М-3".
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