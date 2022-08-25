Российская ПВО за сутки перехватила 19 ракет HIMARS

Российские средства ПВО в ходе спецоперации на Украине перехватили 19 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Каховской ГЭС, Херсона и Донецка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе населённых пунктов Каменка Харьковской области, Урожайное, Васильевка, Зелёный Гай ДНР и Камыш-Заря Запорожской области. Кроме того, перехвачено 19 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Каховской ГЭС, Херсона и Донецка", — отметил он.