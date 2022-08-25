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25 августа, 10:20

Президент РПЛ отреагировал на запрет "Факела" входить на стадион с символикой "Спартака"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что запрет руководства "Факела" проходить болельщикам на стадион с символикой "Спартака" является противоречащим действующим правилам.

"Лига держит ситуацию на контроле, мы оперативно связались с руководством клуба, и генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе заверил, что ограничений, касающихся использования символики гостевой команды, на матче не будет", — заявил Алаев.

Запрет "Факела" проходить на стадион с атрибутикой "Спартака" назвали незаконным

Запрет "Факела" проходить на стадион с атрибутикой "Спартака" назвали незаконным

Матч VII тура РПЛ между "Факелом" и "Спартаком" состоится 27 августа в 17:30 мск. Ранее красно-белые приняли решение отказаться от гостевой квоты билетов, которые в итоге поступили в свободную продажу. Среди местных жителей встреча вызвала огромный ажиотаж: болельщики стоят в огромной очереди и даже ночуют возле касс ради того, чтобы приобрести заветный билет. При этом руководство "Факела" запретило болельщикам проходить на стадион с символикой московского "Спартака".

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Ассоциация футбольных клубов "Российская премьер-лига"

Шамиль Гаджиев

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