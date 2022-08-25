Президент РПЛ отреагировал на запрет "Факела" входить на стадион с символикой "Спартака"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что запрет руководства "Факела" проходить болельщикам на стадион с символикой "Спартака" является противоречащим действующим правилам.

"Лига держит ситуацию на контроле, мы оперативно связались с руководством клуба, и генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе заверил, что ограничений, касающихся использования символики гостевой команды, на матче не будет", — заявил Алаев.