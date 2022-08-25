Запрет "Факела" проходить на стадион с атрибутикой "Спартака" назвали незаконным

Московский "Спартак" считает неправомерным запрет воронежского "Факела" проходить на стадион с символикой красно-белых на очный матч команд в ближайшем туре РПЛ. Об этом заявил глава пресс-службы столичного клуба Дмитрий Зеленов.

"Считаем требование "Факела", выдвинутое в такой категоричной форме, неправомерным. Направим соответствующее письмо в лигу и воронежский клуб. У "Спартака" много болельщиков в разных городах России, и отказ от организации выездного сектора активной поддержки не означает, что человек не может купить билет на любой другой сектор и прийти на стадион в красно-белом шарфе <...> Налицо незаконные дискриминационные требования", — отметил Зеленов.