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25 августа, 09:51

Запрет "Факела" проходить на стадион с атрибутикой "Спартака" назвали незаконным

Московский "Спартак" считает неправомерным запрет воронежского "Факела" проходить на стадион с символикой красно-белых на очный матч команд в ближайшем туре РПЛ. Об этом заявил глава пресс-службы столичного клуба Дмитрий Зеленов.

"Считаем требование "Факела", выдвинутое в такой категоричной форме, неправомерным. Направим соответствующее письмо в лигу и воронежский клуб. У "Спартака" много болельщиков в разных городах России, и отказ от организации выездного сектора активной поддержки не означает, что человек не может купить билет на любой другой сектор и прийти на стадион в красно-белом шарфе <...> Налицо незаконные дискриминационные требования", — отметил Зеленов.

Фанаты "Факела" попытались взломать закрытую кассу ради билета на игру со "Спартаком"

Фанаты "Факела" попытались взломать закрытую кассу ради билета на игру со "Спартаком"

Матч VII тура РПЛ между "Факелом" и "Спартаком" состоится 27 августа в 17:30 мск. Ранее красно-белые приняли решение отказаться от гостевой квоты билетов, которые в итоге поступили в свободную продажу. Среди местных жителей встреча вызвала огромный ажиотаж: болельщики стоят в огромной очереди и даже ночуют возле касс ради того, чтобы приобрести заветный билет. При этом руководство "Факела" запретило болельщикам проходить на стадион с символикой московского "Спартака".

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ФК "Спартак-Москва"

Шамиль Гаджиев

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