Минобороны: За сутки ВС РФ уничтожили семь пунктов управления ВСУ
За минувшие сутки Вооружённые силы России уничтожили семь пунктов управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За сутки поражено семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов: Великомихайловка в Днепропетровской области, город Николаев, Артёмовск, Переездное, Каленики, Соледар в Донецкой Народной Республике и Полтавка в Запорожской области", — сказал он.
Конашенков добавил, что в 149 районах российскими войсками была поражена живая сила и украинская военная техника. Кроме того, было уничтожено четыре склада боеприпасов вблизи населённых пунктов Гуляйполе в Запорожской области, Красная Гора в ДНР, Змиёв в Харьковской области, Жовтневое в Николаевской области и хранилище топлива для военной техники в районе села Галицыново в Николаевской области.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили семь пунктов управления ВСУ и технику в 212 районах. Кроме того, союзными силами уничтожено пять складов с боеприпасами в районах Ильинки, Красной Горы (ДНР), Новоалександровки (Запорожье), Широком (Днепропетровская область) и Снигирёвке под Николаевом.