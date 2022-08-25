Минобороны: За сутки ВС РФ уничтожили семь пунктов управления ВСУ

За минувшие сутки Вооружённые силы России уничтожили семь пунктов управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражено семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов: Великомихайловка в Днепропетровской области, город Николаев, Артёмовск, Переездное, Каленики, Соледар в Донецкой Народной Республике и Полтавка в Запорожской области", — сказал он.

Конашенков добавил, что в 149 районах российскими войсками была поражена живая сила и украинская военная техника. Кроме того, было уничтожено четыре склада боеприпасов вблизи населённых пунктов Гуляйполе в Запорожской области, Красная Гора в ДНР, Змиёв в Харьковской области, Жовтневое в Николаевской области и хранилище топлива для военной техники в районе села Галицыново в Николаевской области.