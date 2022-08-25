Синоптик предупредил москвичей об ухудшении ситуации со смогом

У москвичей сейчас есть передышка от смога из-за лесных пожаров в Рязанской области, однако скоро ситуация снова ухудшится. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"В ночь с четверга на пятницу и в утренние часы моделирование показывает новое увеличение концентрации гари в воздухе Москвы. Поэтому угроза не снята, тем более что, к сожалению, площадь лесных пожаров в Рязанской области только за последние сутки увеличилась на четверть", — сказал он.