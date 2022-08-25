Синоптик предупредил москвичей об ухудшении ситуации со смогом
Синоптик Тишковец: У москвичей есть передышка от смога, но скоро ситуация снова ухудшится
У москвичей сейчас есть передышка от смога из-за лесных пожаров в Рязанской области, однако скоро ситуация снова ухудшится. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ночь с четверга на пятницу и в утренние часы моделирование показывает новое увеличение концентрации гари в воздухе Москвы. Поэтому угроза не снята, тем более что, к сожалению, площадь лесных пожаров в Рязанской области только за последние сутки увеличилась на четверть", — сказал он.
Синоптик также отметил, что юго-восточная тяга ветров сохранится в ближайшие пять-семь суток, из-за чего есть опасность ухудшения ситуации, связанной с выбросами вредных веществ. В то же время Тишковец подчеркнул, что сейчас поток воздуха ослабел почти до штилевого, концентрация гари в Москве значительно снизилась, дышать стало гораздо легче.
Ранее Путин заявил, что пожары в Рязанской области распространились на Окский и Мещерский заповедники. По словам врио главы региона Павла Малкова, локализовать возгорание при отсутствии сторонних факторов удастся за два-три дня, а ликвидировать огонь — в течение недели-двух. Накануне, 24 августа, "Роскосмос" показал, как выглядят пожары с орбиты.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв