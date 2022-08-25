Аналитики подсчитали, сколько денег придётся потратить на букет к 1 Сентября
Аналитики "Эвотор" назвали стоимость букетов к 1 Сентября в разных регионах России
В среднем по России один букет к 1 Сентября обойдётся в 1314 рублей, это на 20% больше, чем в прошлом году. Дороже всего цветы в Приморье (2085 рублей), а дешевле — в Псковской области (765 рублей). Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании "Эвотор", передаёт kp.ru.
Также в пятёрку самых дорогих регионов для покупки букетов к первому учебному дню вошли Москва — 1940 рублей, Ханты-Мансийский АО — 1816 рублей и Красноярский край — 1624 рубля.
Дешевле же всего собрать букет к 1 Сентября удастся в Вологодской области — 849 рублей, Пермском крае — 897 рублей, Томской области — 904 рубля и в Карелии, где за цветы придётся отдать 918 рублей.
При этом, по данным экспертов, самые ходовые цветы сейчас — розы, хризантемы, альстрёмерии, гвоздики, герберы, лилии.
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