ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 августа 2022, 10:44

Аналитики подсчитали, сколько денег придётся потратить на букет к 1 Сентября

Аналитики "Эвотор" назвали стоимость букетов к 1 Сентября в разных регионах России

В среднем по России один букет к 1 Сентября обойдётся в 1314 рублей, это на 20% больше, чем в прошлом году. Дороже всего цветы в Приморье (2085 рублей), а дешевле — в Псковской области (765 рублей). Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании "Эвотор", передаёт kp.ru.

Также в пятёрку самых дорогих регионов для покупки букетов к первому учебному дню вошли Москва — 1940 рублей, Ханты-Мансийский АО — 1816 рублей и Красноярский край — 1624 рубля.

Дешевле же всего собрать букет к 1 Сентября удастся в Вологодской области — 849 рублей, Пермском крае — 897 рублей, Томской области — 904 рубля и в Карелии, где за цветы придётся отдать 918 рублей.

При этом, по данным экспертов, самые ходовые цветы сейчас — розы, хризантемы, альстрёмерии, гвоздики, герберы, лилии.

Как подготовить первоклашку к школе: 7 действительно рабочих лайфхаков психолога
Как подготовить первоклашку к школе: 7 действительно рабочих лайфхаков психолога

Ранее Лайф рассказывал, как получить законный выходной 1 сентября. Оказывается, есть целых четыре способа. Самый простой вариант — оформить ежегодный отпуск, который "захватит первое число, либо по согласованию с руководством взять один день за свой счёт".

BannerImage

Pixabay

Григорий Воронцов
  • Новости
  • 1 сентября
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar