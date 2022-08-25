Кулеба попытался припугнуть европейцев российскими туристами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попытался запугать европейцев российскими туристами в свете заявлений о запрете гражданам РФ въезжать в страны ЕС. Своими мыслями он поделился в статье, которую опубликовала газета Politico.

"Они [российские туристы] уже печально известны своим поведением на курортах по всему миру <...> но эти риски сейчас ещё выше. Отказ от них повысит безопасность и снизит уровень преступности", — заявил Кулеба в публикации.