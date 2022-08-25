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25 августа, 10:38

Кулеба попытался припугнуть европейцев российскими туристами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попытался запугать европейцев российскими туристами в свете заявлений о запрете гражданам РФ въезжать в страны ЕС. Своими мыслями он поделился в статье, которую опубликовала газета Politico.

"Они [российские туристы] уже печально известны своим поведением на курортах по всему миру <...> но эти риски сейчас ещё выше. Отказ от них повысит безопасность и снизит уровень преступности", — заявил Кулеба в публикации.

Кулеба рассказал о шагах Зеленского по "завоеванию мира"

Кулеба рассказал о шагах Зеленского по "завоеванию мира"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Финские визовые центры уже с 1 сентября намерены в два раза сократить приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц выступил против таких мер, депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек также счёл неправомерным подобный запрет.

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Getty Images / Dursun Aydemir

Ирина Фальке

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