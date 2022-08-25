Медведев заявил, что сценариев развития ситуации на Украине всего полтора
Медведев заявил, что есть всего "полтора сценария" развития конфликта на Украине
Сценариев развития ситуации на Украине всего полтора. Их перечислил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя пять прогнозов, представленных военным обозревателем британской газеты The Guardian.
"Первый — достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание её итогов в Киеве. Второй — военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации. Вот и все варианты", — написал он в телеграм-канале.
По мнению политика, все варианты, строящиеся на Западе и в Киеве, — враньё чистой воды и демагогия для обработки электората. Медведев уверен, что "все всё понимают, но отрабатывают роли". Пост зампредседателя Совбеза завершил латинской фразой Tertium non datur ("Третьего не дано").
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что новые поставки оружия Украине не сильно изменят ситуацию. При этом снабжение Киева артиллерийскими и ракетными системами лишь означает больше жертв среди гражданского населения, больше инцидентов и провокаций.