Сценариев развития ситуации на Украине всего полтора. Их перечислил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя пять прогнозов, представленных военным обозревателем британской газеты The Guardian.

"Первый — достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание её итогов в Киеве. Второй — военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации. Вот и все варианты", — написал он в телеграм-канале.

По мнению политика, все варианты, строящиеся на Западе и в Киеве, — враньё чистой воды и демагогия для обработки электората. Медведев уверен, что "все всё понимают, но отрабатывают роли". Пост зампредседателя Совбеза завершил латинской фразой Tertium non datur ("Третьего не дано").